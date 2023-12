Peter Vandenbempt spreekt wel heel klare taal over afgekeurde goal van Club Brugge

Zondag speelden KV Mechelen en Club Brugge 0-0 gelijk. Achteraf was er echter veel te doen over de afgekeurde goal van Thiago.

De prestatie van Club Brugge op bezoek bij KV Mechelen was niet echt groots. Het duurde tot Nusa en Skov Olsen kwamen invallen vooraleer blauwzwart echt kansen afdwong.

“Vreemd dat je die laatste op de bank laat beginnen. Skov Olsen is dit seizoen al goed voor 16 doelpunten en 4 assists”, zegt Peter Vandenbempt op Sporza.

Al was er weer dat probleem met de VAR. “Helaas moeten we er de VAR bij halen. Club Brugge scoorde wel, maar de videoscheidsrechter heeft de verkeerde beslissing van de lijnrechter niet gecorrigeerd. Het moment waarop ik afhaak.”

En er was nog meer voor Vandenbempt. “We vonden het al verdacht dat er geen buitenspellijn getoond werd en nu blijkt dat de VAR het niet nodig achtte. Terwijl er bovenaan nog een verdediger liep die Thiago onside zette.”

Van een menselijke fout wil Vandenbempt niet geweten hebben, zoals het Referee Department het zondagavond al noemde.

“Dat kan je toch niet meer aanvaarden? Het is simpelweg onprofessioneel en onverantwoordelijk gedrag van iemand met een grote verantwoordelijkheid. Geen enkele verklaring houdt steek. Tenzij er iemand flauw gevallen is of de VAR-booth in brand stond.”