Goed nieuws voor Standard en Zinho Vanheusden

Standard zag zondag in de Clasico tegen Anderlecht nog voor de rust Zinho Vanheusden uitvallen. Nu blijkt de schade goed mee te vallen.

De Standard-verdediger blesseerde zich aan de lies in het competitieduel tegen Anderlecht. Er werd gevreesd dat Vanheusden een flinke blessure had opgelopen.

Maar dat is dus niet het geval. Na een MRI-scan is gebleken dat de verdediger een verrekking in de lies heeft, en dus geen scheur. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Zaterdag nemen Standard en Charleroi het tegen elkaar op in de Waalse derby. De vraag blijft nog wel of Vanheusden tegen dan al terug fit is.