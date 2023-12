Lukaku kent zijn straf voor zijn drieste tackle tegen Fiorentina

Romelu Lukaku heeft afgelopen weekend zijn eerste rode kaart uit zijn carrière gekregen. De aanvaller van AS Roma ging wel heel driest in de tackle in op die andere ex-Anderlecht-spits Christian Kouamé.

Het bondsparket in Italië wel mild geweest, want Lukaku moet slechts één speeldag brommen. Zijn onbesproken verleden had daar ook iets mee te maken. Dat betekent dat onze landgenoot alleen het eerstvolgende competitieduel met Bologna van komend weekend hoeft te missen.

Tegen Napoli en Juventus kan trainer José Mourinho weer een beroep doen op Lukaku. Op de beelden is zelfs te zien dat Lukaku bij zijn tackle de kous van Kouamé scheurt. De beelden van deze drieste actie kan je hieronder bekijken.