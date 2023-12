Opkomend talent van OH Leuven tempert meteen de verwachtingen: "Het gaat niet elke week van dit zijn"

Tobe Leysen speelde afgelopen weekend een geweldige partij tegen STVV. De Leuvense doelman zorgde eigenhandig voor een punt.

Tobe Leysen kwam naar OH Leuven om eerste doelman te worden, op termijn. Hij is nu al goed op weg. "Dat is de bedoeling hé. Gewoon alles pakken en dan hopen dat ik mag blijven staan."

De Leuvense keeper blijft met de voeten op de grond. "Het doet wel goed, maar je weet dat als het volgende keer wat minder is, dat iedereen het ook heeft gezien. Nu is het even genieten, maar nadien gaat de focus terug naar de wedstrijd tegen Cercle Brugge."

Na zo'n prestatie wordt vaak verwacht dat een speler erg uitbundig is, maar Leysen temperde meteen de verwachtingen. "Dit is wel een van mijn betere wedstrijden, het gaat niet elke week van dit zijn, dat weet ik ook wel."