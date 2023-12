'Club Brugge waagt nieuwe poging om topaanvaller binnen te halen'

Club Brugge heeft een oog voor aanstormend talent. Zo hoopt Vincent Mannaert opnieuw een topper binnen te halen, al kost die wel de nodige centen.

Club Brugge heeft de nodige scoutingsapparaten om topspelers naar West-Vlaanderen te halen. Volgens Sportbladet wil blauwzwart een nieuwe poging ondernemen voor Jonah-Kusi Asare.

Vorige zomer was hij al in beeld op het Jan Breydelstadion, maar toen koos hij om bij zijn huidige club AIK Solna verder te spelen.

De kans dat hij die club in januari verlaat is bijzonder groot, al moet daarvoor ook de nodige centen op tafel gelegd worden. Er wordt gesproken van maar liefst 5 miljoen euro.

De 16-jarige Zweed staat ook op het verlanglijstje van andere clubs, waaronder PSV Eindhoven. Zowel Club Brugge als PSV zouden een eerste bod willen neerleggen.

Het verhaal van Asare loopt min of meer gelijk met dat van Antonio Nusa. Op hem zal blauwzwart hoe dan ook stevig cashen en met dit transfertarget is dat ook de bedoeling van Mannaert en co.