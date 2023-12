Goudhaantje van meer dan twintig miljoen euro, maar scoren verleerd? "Hij gaat wel volgen en dan ..."

Wie lang genoeg in het stadion bleef na de wedstrijd tussen KAA Gent en RWDM, die heeft opnieuw een heerlijke show gekregen van Emmanuel Gift Orban. De muizenissen lijken weg, zeker op mentaal vlak. Toch kon hij (alweer) niet scoren in de Jupiler Pro League.

Emmanuel Gift Orban kreeg nog eens een basisplaats van Hein Vanhaezebrouck en liet zeker van zich spreken. Hij werkte heel hard, zette zelfs veel druk en moest af en toe zichtbaar naar adem happen. Een nieuwe Gift Orban lijkt opgestaan.

Het maakte wel dat de Nigeriaan op andere gebieden nét dat tikkeltje tekort kwam. Meermaals was hij nét niet op de juiste plaats, waardoor hij een paar opgelegde kansen van dichtbij de nek wist om te wringen. Maar het zag er wel goed uit bijwijlen.

En bovendien amuseerde Orban zich als nooit tevoren. Na de wedstrijd danste hij dat het een lievenlust was, voor alles en iedereen. Van de ene tribune naar de andere, hartjes voor de fans die hem een hart onder de riem hadden gestoken – ook bij zijn wissel.

De marktwaarde van de Nigeriaan ligt volgens het CIES ondertussen boven de twintig miljoen euro, waarmee hij in de top-3 van de Jupiler Pro League staat. Een wintertransfer lijkt minder immanent dan een paar weken geleden, toen hij nog nukkig was of leek.

Gift Orban is Europees topschutter, maar ...

Over alle competities heen scoorde hij al twaalf doelpunten dit seizoen. Negen daarvan vielen wel in Europa. Zilin, Pogon (3), Breidablik (4) en Zorya Luhansk zijn mogelijk ook geen graadmeters. In de competitie scoorde hij al vier wedstrijden op rij niet meer.

“Doelpunten zijn belangrijk voor aanvallers”, gaf ook Hugo Cuypers – die wel scoorde tegen RWDM – aan. “Maar Gift Orban heeft hard gewerkt. Hij zal wel volgen en binnenkort ook zijn doelpuntje meepikken.”