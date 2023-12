Vrancken kiest weer voor heel opvallende oplossing: "Maar zij zijn niet afgeschreven"

Wouter Vrancken is midden december nog steeds op zoek naar de meest gepaste spits in zijn elftal. Tolu Arokodare en Andi Zeqiri worstelden dit seizoen en daarom staat Yira Sor de laatste tijd in de spits.

Sor is een winger, maar wordt nu uitgespeeld als centrumspits. Een jaar geleden kocht Genk hem nog van Slavia Praag voor zes miljoen euro, maar op de flank heeft hij veel concurrentie. In de spits scoorde hij nu toch al drie keer in twee matchen.

"Het lag niet voor de hand om Sor, die van nature een buitenspeler is, diep in de aanval de voorkeur te geven op twee typische centrumspitsen", aldus Vrancken op zijn persconferentie. "Maar ik wilde meer animo en animatie in de spits."

"Met zijn snelheid zorgt Sor niet alleen voor diepgang, hij doet verdedigers ook twijfelen. Hij speelt ook meer naar zijn kwaliteiten dan in het begin van het seizoen. En drie goals in twee wedstrijden zorgen natuurlijk voor vertrouwen."

Dat Zeqiri en Arokodare op de bank moeten plaatsnemen, is natuurlijk geen evidentie voor beiden. "Dat wil niet zeggen dat de andere twee zijn afgeschreven. Integendeel, we hebben daarover gepraat en het is duidelijk dat Zeqiri, die nog moet groeien, de vrijheid in zijn spel moet terugvinden. Hij zet stappen, net als Tolu."