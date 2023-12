Wouter Vrancken blijft eerlijk na Europese uitschakeling van KRC Genk

Het Europees verhaal is voorbij voor Racing Genk. Wouter Vrancken benadrukt dat zijn team in de beste groep uit de Conference League speelde. Hij vindt dat Genk het Europees vooral heeft laten liggen in de voorrondes.

Racing Genk won zijn laatste groepswedstrijd tegen Čukarički met 2-0, maar moest rekenen op een nederlaag van Ferencvaros om te overwinteren en die kwam er niet. Over de partij tegen Čukarički is de Genkse oefenmeester zeer tevreden.

"Met 11 tegen 11 was het heel goed, we speelden vooruit en creëerden kansen. Als je met 10 valt, komt de vraag of we hetzelfde kunnen blijven opbrengen bij balverlies en in balbezit. We hebben met 10 zelfs nog druk kunnen zetten op hun verdediging. Het is een verdiende en goede overwinning."

"Als ik naar de Conference League kijk, dan vond ik dat ons niveau goed was. We hebben tegen twee heel sterke ploegen gespeeld. Als je alle reeksen uit de Conference League naast elkaar legt, dan is dit de sterkste reeks."

Efficiëntie bij KRC Genk ontbrak, het verhaal van het seizoen

Wouter Vrancken verwijst nog naar de partijen tegen Fiorentina waar zijn team meer had kunnen rapen. "We hebben goede wedstrijden gespeeld. Thuis tegen Fiorentina konden we winnen en in Fiorentina waren we in de eerste helft niet efficiënt genoeg."

Maar het zijn toch vooral de voorrondes die de coach op de lever liggen. "We hebben onszelf in de voet geschoten in de voorrondes met rode kaarten en in die periode het gebrek aan efficiëntie. We hebben toen ook een goede wedstrijd gespeeld, maar de efficiëntie ontbrak op de momenten dat we het nodig hadden."