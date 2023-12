OFFICIEEL: Maxime Lestienne zet exotisch avontuur verder

Voor Lestienne naar Singapore trok, zat hij op een zijspoor bij Standard. In januari 2022 vertrok hij transfervrij naar de Lion City Sailors in het Aziatische land.

Daar werd hij onlangs nog verkozen tot beste speler van het jaar. Met 25 doelpunten en 22 assists maakte hij er een mooi jaar van, dat hij nu ook mooi zal afsluiten.

Zo laat Lion City Sailors via zijn officiële kanalen weten dat Lestienne tot 2025 bij heeft getekend. In België speelde de winger bij Moeskroen en Club Brugge voor hij naar Qatar vertrok. Na nog een reeks andere clubs, keerde de ex-Rode Duivel terug naar ons land om bij Standard te spelen.

We are delighted to announce that Maxime Lestienne has signed a contract extension. Our number 1️⃣7️⃣ has put pen to paper on a two-year deal that will run until 2025.



𝑨𝒍𝒍𝒆𝒛, 𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒆! 💙🫶#whiteblueandbold #lioncitysailors pic.twitter.com/5vAy9Uzvoo