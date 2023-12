Ronny Deila velt oordeel over Antonio Nusa na eerste basisplaats in bijna twee maanden

Antonio Nusa stond nog eens aan de aftrap tegen Bodo/Glimt en scoorde ook. De Noor werd wel snel gewisseld.

Goudhaantje Antonio Nusa begon uitstekend aan het seizoen met een paar goals en assists. Ook bij Noorwegen blonk hij uit met een goal en een assist. Een bod van Chelsea van 30 miljoen euro werd geweigerd.

Maar nadien liep het bijzonder stroef voor het jonge Noorse talent. Hij sukkelde met een rugblessure en stond sinds 3 september maar één keer in de basis, op 21 oktober tegen KV Kortrijk. Maar daar stelde Nusa teleur.

Niet klaar voor meer dan een uur

Tegen Bodo/Glimt stond Nusa dus opnieuw in de basis en scoorde hij ook zijn eerste doelpunt sinds 20 september. Maar na een uur haalde Ronny Deila hem toch weer naar de kant voor de Pool Michal Skoras.

Is Nusa dan niet klaar om meer te spelen? "Neen", antwoordde de Noorse trainer klaar en duidelijk. "Dat is de reden waarom hij niet meer speelde." Uit voorzorg voor zondag tegen Gent? "Dat zullen we dan wel zien."