Transfer Vermeeren in stroomversnelling: "Clubs die snel kunnen doorpakken"

25 miljoen euro is Arthur Vermeeren volgens Transfermarkt waard. Al is er veel gebeurd sinds de laatste waardebepaling.

De laatste waardemarkering van Arthur Vermeeren op Transfermarkt, goed voor 25 miljoen euro, dateert van 23 oktober. Voor hij aanvoerder was tegen Porto, voor zijn debuut bij de Rode Duivels, voor de zege tegen FC Barcelona en hij Man van de Match was.

In makelaarskringen wordt al gesproken van 40 miljoen euro, om toch maar boven het bedrag van Charles De Ketelaere te gaan. “Samen met Marc Overmars voer ik gesprekken met een groot aantal clubs en dat zijn geen kleine clubs, dat zijn clubs die snel kunnen doorpakken indien nodig”, zegt Sven Jaecques heel duidelijk aan Gazet van Antwerpen.

“Die de financiële mogelijkheden hebben én die een sportief plan kunnen geven aan Arthur. Dat laatste is ook heel belangrijk, want Arthur is niet iemand die zomaar voor eender welke ploeg zal kiezen. Het plaatje moet kloppen voor hem en zijn entourage. Als dat níét klopt, zal hij er niet op ingaan, zelfs al gaat het om het hoogste bod voor Antwerp.”

Jaecques wil er alles aan doen om Vermeeren dit seizoen aan boord te houden. “Desnoods door hem te verkopen en dan tot eind juni te huren. We gaan dus niet zelf pushen, we gaan niet zelf de markt op met hem. Máár we houden er wel rekening mee dat er iets kan gebeuren. Als alles goed zit, zowel voor hem als voor ons, zou het tot een transfer kunnen komen.”