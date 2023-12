Zeer slecht nieuws voor Cercle Brugge: Sterkhouder maanden buiten strijd

De blessures bij Cercle Brugge blijven aanhouden. Christiaan Ravych zal lange tijd buiten strijd zijn.

Hannes Van Der Bruggen liep eerder al een spierscheur in de kuit op. De middenvelder zou wel speelklaar zijn voor de wedstrijd tegen OH Leuven. Maar nu heeft Christiaan Ravych dan weer opnieuw tegenslag.

Ravych was tot eind oktober een absolute sterkhouder in de verdediging van Cercle. Maar toen kwam er plots een hamstringblessure die hem een maand aan de kant hield. In de wedstrijd tegen Antwerp kon hij weer minuten maken.

Toch viel de verdediger opnieuw geblesseerd uit. 'Onderzoek bracht aan het licht dat hij een nieuw hamstringletsel opliep', klinkt het op de clubwebsite.

Zo zal Ravych opnieuw voor langere tijd out zijn. Wat een domper voor Cercle opnieuw... 'Door de specifieke aard van de blessure wordt de onbeschikbaarheid van Christiaan Ravych op zo’n 10 weken geschat.'