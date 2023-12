Zit Antwerp met financiële problemen? General Manager geeft toe: "Maar wij niet alleen"

De campagne in de Champions League werd met een sportief hoogtepunt afgesloten. En ook een financieel hoogtepunt, want de zege tegen FC Barcelona leverde nog bijna drie miljoen euro op. Handig voor de club.

Royal Antwerp FC won woensdag met 3-2 van FC Barcelona, al hadden ze wel wat meer dan 3 op 18 verwacht vooraf. Toch wisten ze vooraf dat het dit jaar nog moeilijk zou zijn om er in de Champions League al helemaal te staan.

Alles samen schept Antwerp dit miljoen ongeveer 20 miljoen via het Kampioenenbal. Goed, maar dat mag altijd nog meer zijn. En dus zullen er ook nog transfers aan uitgaande zijde moeten komen om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling.

Antwerp heeft een cashflowprobleem

Want Antwerp zit met een cashflowprobleem. General Manager Sven Jaecques geeft dat ook gewoon toe in Het Nieuwsblad: "Cash hebben we het altijd moeilijk in deze periode van het jaar – maar wij niet alleen", aldus Jaecques.

Het geld van de match tegen Barcelona komt niet meteen op de rekening te staan en door de anti-witwasregelingen duurt het vaak langer voor geld gestort wordt van bepaalde transfers en dergelijke meer.