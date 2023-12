't Is gebeurd: Stadionverhaal van firma Paul Gheysens helemaal voorbij

Het werd al een tijdje gezegd, maar nu is het ook zo. De naam 'Ghelamco Arena' aan het stadion van KAA Gent is verdwenen.

Al een tijdje spreken de Buffalo’s van de KAA Gent Arena, terwijl er op het stadion zelf nog altijd Ghelamco Arena stond aangeduid.

Maar dat is voorbij. Het Laatste Nieuws meldt dat in alle vroegte vandaag begonnen werd met het verwijderen van de opvallende lichtreclame.

En zo is de link van Paul Gheysens, voorzitter van Antwerp en grote baas van bouwbedrijf Ghelamco, met het stadion van KAA Gent definitief verleden tijd.

Ghelamco was sinds de bouw van het stadion in 2013 de naamsponsor van het stadion. Dat contract liep in juni af en werd niet meer verlengd.

Een tijdje terug liet voorzitter Ivan De Witte al weten dat er tegen januari 2024 een nieuwe naam zou zijn, maar wat die is, is nog altijd een goed bewaard geheim.