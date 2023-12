🎥 Alweer discutabele beslissing van VAR tijdens Club Brugge-KAA Gent: "Twee maten, twee gewichten"

Club Brugge - KAA Gent is altijd een wedstrijd waarover gepraat kan worden. Ook deze editie moesten we niet lang wachten op een discutabel moment.

Na zes minuten werd Hugo Cuypers in het strafschopgebied neergehaald door Brandon Mechele. Het Gentse publiek zag een penalty, maar scheidsrechter Jonathan Lardot niet. Ook VAR Lawrence Visser moest er niets van weten.

In de 23e minuut kreeg Club Brugge er wel eentje. Kums raakte Zinckernagel aan in de zestien, waarna die ook tegen de grond ging. Lardot zag opnieuw geen strafschop, maar Visser vond dat die wel gegeven moest worden.

Hein Vanhaezebrouck was allesbehalve gelukkig met deze beslissing. Ook Hugo Cuypers was duidelijk tijdens de rust. "Voor mij was het een fout", reageerde de Gentse spits bij Eleven DAZN. Ook op X (Twitter), regent het reacties.

