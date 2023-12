Imke Courtois kan niet genoeg superlatieven vinden voor JPL-speler: "Hij kan alles!"

De titelstrijd lijkt dit seizoen bijzonder spannend te gaan worden. Imke Courtois ziet Antwerp en Union het beste voetbal spelen momenteel, ook na wat ze in Europa lieten zien. En ze kan er bij Union toch wel wat topspelers uithalen.

Union vindt elk seizoen toppers. Mohamed Amoura is dit seizoen het goudhaantje. Maar of ze hem boven Antonio Nusa van Club Brugge zou kiezen...? “Een moeilijke. Amoura moet het meer hebben van zijn snelheid", zegt ze in De Zondag.

"Nusa, ook completer, meer van zijn dribbels. Het zijn alleszins wel allebei de smaakmakers van de eerste helft van dit seizoen. Maar wat was Union een genot om naar te kijken, niet? Zó strijdbaar. Het had 4-1 of 5-1 kunnen zijn!”, keek ze met plezier naar de match tegen Liverpool.

Daar zag ze nog een absolute uitblinker rondlopen. “En superlatieven schieten tekort voor Puertas, toch? Die kan àlles! Union: ook kampioenenvoetbal! Ik denk dat de titelstrijd nog héél spannend wordt. Een heruitgave van vorige seizoen met wat extra titelkandidaten zoals Gent, Club en Anderlecht.”