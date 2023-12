Kreeg KAA Gent een duidelijke strafschop niet? Hans Vanaken ziet het helemaal anders

Club Brugge-KAA Gent werd gedomineerd door enkele penaltyfases. In de eerste minuten was er een overtreding op Cuypers die voor veel discussie zorgde.

Club Brugge was vorige week bijzonder boos na de discutabele VAR-fase met een buitenspelfase van Thiago tegen KV Mechelen. De wedstrijdleiding werd dan ook met argusogen gevolgd tijdens de Slag om Vlaanderen.

Maar al na vijf minuten was er al een overtreding op Hugo Cuypers, spits van KAA Gent. Mechele trok aan hem en Cuypers ging neer. Iedereen bij Gent schreeuwde om een penalty, maar scheidsrechter Lardot en VAR vonden niet dat de bal op de stip moest.

Fout op Nielsen

Maar voor Hans Vanaken was het geen penalty. De kapitein van Club Brugge heeft daar ook een duidelijke reden voor. "Ik denk dat daar eerst een fout op Nielsen gebeurd, die de bal wegtikt voor iemand anders."

"Hij krijgt daar een tik waardoor hij ook vervangen moest worden (na een halfuur, nvdr.). Daarom zijn ze wellicht niet naar die fase gaan kijken, omdat er eerst een fout is. Dat is mijn visie op die fase." Bij Gent dachten ze daar natuurlijk over.