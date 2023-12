Spaanse pers haalt ongemeen hard uit naar Barcelona en Xavi: "Rug niet gerecht na nederlaag tegen Antwerp"

Xavi Hernandez beleeft niet zijn leukste momenten bij Barcelona. De voormalige sterspeler die er nu trainer is zag zijn ploeg voor de derde keer in één week niet winnen. Bij Valencia bleef Barça op een 1-1-gelijkspel steken. De Spaanse pers was heel kritisch.

"Het Barça van Xavi valt uiteen" schrijft Marca. "Barcelona blijft in een dip steken", klinkt het dan weer bij Mundo Deportivo. "Het gat met de top van La Liga kan opnieuw groter worden." Girona en Real Madrid kunnen dus weer verder uitlopen. Het lijkt er niet op dat de Catalanen dit seizoen gaan meespelen voor de titel. "Barça heeft alleen nog een thuisduel met Alméria te gaan om een grotere crisis en een bittere kerst te voorkomen." "Barcelona heeft de rug niet kunnen rechten na de nederlaag tegen Antwerp", schrijft AS. "Ze falen en imploderen", is Sport hard voor de topclub. "Barcelona heeft weer haar huiswerk niet goed gedaan en verdronk zo aan de oever van de Malvarossa. Defensieve kwetsbaarheid was opnieuw de grootste vijand."