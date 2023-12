Speler Club Brugge komt met heel stevige uitspraak richting titeldebat

Club Brugge neemt het zondag in de Slag om Vlaanderen op tegen KAA Gent. Een nieuwe kans voor blauw-zwart om een topper tot een goed einde te brengen. Philip Zinckernagel blijft er volop in geloven.

Club Brugge toonde zich vooral defensief heel sterk de voorbije weken en boekte zo een aantal belangrijke overwinningen, zowel in Europa als in de Jupiler Pro League. Het vertrouwen lijkt stilaan terug te komen bij blauw-zwart.

De kloof met met KAA Gent is vijf punten, die met leider Union SG voorlopig veertien eenheden. Maar als Club Brugge zich in de top-6 weet te scharen, dan worden de punten natuurlijk door twee gedeeld. Virtueel is de kloof dus zeven punten.

Play-offs maken alles mogelijk

"Door de play-offs is nog veel mogelijk", aldus Philip Zinckernagel dus over de zaak in La Dernière Heure. "Ja, wij kunnen nog kampioen worden. Bij de start van de play-offs begint een nieuw seizoen, we moeten ons eerst en vooral plaatsen voor play-off 1."

Timing is heel belangrijk, snappen ze bij blauw-zwart: "Als je op het juiste moment het momentum weet te pakken. We kunnen in maart op tien punten staan en toch nog de titel pakken", aldus nog een Zinckernagel vol vertrouwen.