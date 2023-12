Belgische Supportersfederatie wil actie en gaat deze nieuwe aanvangsuren meteen in televisiecontract laten zetten

De Belgische Supportersfederatie wil de aanvangsuren van de wedstrijden verder hervormen. Enkele maanden geleden werden al enkele tijden geschrapt, maar Eddy Janssis wil meer.

In het tussenseizoen ging de Pro League akkoord met het schrappen van de maandagwedstrijden en de wedstrijden die op zondag om 21 uur van start gingen. De Belgische Supportersfederatie wil echter nog een stapje verder gaan.



"Een enquête onder onze leden heeft duidelijk gemaakt dat de fans verlangen naar aanvangstijden op zaterdag om 18 uur of 20 uur en op zondag ten laatste om 17 uur", aldus Eddy Janssis in Het Laatste Nieuws. "De wedstrijden op zondagavond worden minder gewaardeerd."





De voorzitter van de Belgische Supportersfederatie wil dan ook actie. "Het is hoog dat de inzichten niet alleen gehoord worden, maar ook geïntegreerd worden in het aanbestedingsdossier voor het nieuwe televisiecontract. Dit gaat over de essentie van het voetbal: de fans."