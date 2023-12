John de Jong nog altijd geen opvolger van Vincent Mannaert: wat scheelt er?

Meteen nadat Vincent Mannaert aankondigde om te stoppen bij Club Brugge was er al een opvolger in beeld. Toch is er nog geen deal met John de Jong.

Vincent Mannaert liet eerder deze maand weten dat hij na dit seizoen stopt als CEO van Club Brugge. Bij blauwzwart lijkt het de bedoeling om zijn job in twee te splitsen. Voor het sportieve luik kwam meteen de 46-jarige John de Jong in beeld, maar ondertussen bleef het windstil over een mogelijke aanstelling van de nieuwe sportieve baas. Het Laatste Nieuws meldt dat Club Brugge absoluut de Nederlander wil binnenhalen, maar dat de man, die vier jaar lang voor PSV Eindhoven werkte, extra bedenktijd heeft gevraagd. Blijkbaar zou hij enkele andere aanbiedingen hebben die de voorbije dagen concreter geworden zijn en mogelijk overweegt hij om een andere deal te kiezen. Club Brugge zou de technische baas graag tussen kerst en nieuw aan het grote publiek voorstellen, zodat hij ook mee kan op de winterstage naar Marbella.