Trofee Raymond Goethals uitgereikt: Prijs voor beste coach en debutant uitgereikt

Maandag werden de Trofee Raymond Goethals en Prijs Dominique D'Onofrio uitgereikt. Hein Vanhaezebrouck en Arthur Vermeeren waren de winnaars.

Hein Vanhaezebrouck kreeg de Trofee Raymond Goethals, de prijs voor beste coach in de Jupiler Pro League die werkt volgens de principes Raymond Goethals. De trainer van KAA Gent haalde het van Will Still (Stade Reims) en Wouter Vrancken (Racing Genk). In 2015 won hij al de prijs.

Beste debutant in de Jupiler Pro League, onder de 20 jaar, of de Prijs Dominique D’Onofrio was dan weer voor Arthur Vermeeren. De draaischijf van Royal Antwerp Fc haalde het van zijn ploegmaat Soumaïla Coulibaly en Malick Fofana (KAA Gent).

Vermeeren volgt op de erelijst van de Prijs Dominique D'Onofrio Bilal El Khannouss van Racing Genk op, Hein Vanhaezebrouck is de opvolger van Karel Geraerts, toen nog aan de slag bij Union SG.