OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt Braziliaans talent voor drie miljoen euro

Cercle Brugge is goed bezig aan het seizoen. Miron Muslic leidde zijn troepen al naar een voorlopige 7e plaats in het klassement. Om nóg beter te doen, haalt de club versterking.

Zo heeft Cercle Brugge zijn eerste wintertransfer beet. Felipe Augusto is de naam. Hij is een Braziliaan die liefst in de spits speelt. De 19-jarige komt over van Corinthians.

Corinthians maakte de transfer zelf bekend via de officiële kanalen van de club. Cercle betaalt 3 miljoen euro voor zijn nieuwe spits.

'Felipe Augusto komt voort uit de jeugd van de club. Hij heeft 29 keer gespeeld (meestal invalbeurten n.v.d.r.) en twee doelpunten gescoord. Corinthians wenst hem veel succes bij het voortzetten van zijn professionele carrière', klinkt het op de clubwebsite.