Club Brugge dat Fellaini terughaalt... Een goed idee? Laag risico, maar...

Marouane Fellaini is op zijn 36ste nog niet bereid om de schoenen aan de haak te hangen. Na zijn avontuur in China lijkt Club Brugge hem wel nog een kans te willen geven. Maar is dat een goed idee?

Meer dan een maand geleden deden geruchten over Marouane Fellaini veel stof opwaaien. Volgens verschillende media wilde de middenvelder, wiens contract bij zijn Chinese club Shandong Taishan bijna afliep, met pensioen gaan.

Nee, Fellaini is nog niet klaar met voetbal

Deze geruchten werden tegengesproken door de manager van de speler en vervolgens door Fellaini zelf. "Het was een misverstand. Ik heb nog geen beslissing genomen, ik ga met vakantie en dan bekijk ik de aanbiedingen. Ik heb er al meerdere, waaronder een uit Europa," legde hij uit in een interview met La Dernière Heure.

Na 4 jaar in China, waar hij alles nationaal heeft gewonnen (behalve de Supercup), kan Fellaini dus een nieuwe uitdaging overwegen. Hoewel de kans groot is dat dit zijn laatste uitdaging wordt, is er ook een kans dat dit in België zal plaatsvinden.

Club Brugge op het spoor van Fellaini

Blijkbaar, toen Fellaini sprak over een Europese club die geïnteresseerd was in hem, had hij het over Club Brugge. Bij blauw-zwart zouden ze graag de meest beroemde haardos van het Belgische voetbal willen aantrekken.

Voor Brugge zou het een relatief laag risico zijn. De speler is namelijk vrij. Bovendien, op 36-jarige leeftijd, na jaren bij Manchester United, Everton en de Rode Duivels, heeft hij enorme ervaring.

De terugkeer van Fellaini, een goed idee?

De vraag rijst echter over het niveau van Fellaini. Aan de ene kant heeft hij 141 wedstrijden gespeeld in 4 jaar voor Shandong Taishan. Hij zou niet veel tijd nodig moeten hebben om weer in vorm te komen als hij bij Club Brugge tekent. Aan de andere kant is Big Mo al 36 jaar oud. Zijn beste jaren liggen achter hem. Als hij ervoor heeft gekozen om in China te tekenen, is dat ook omdat hij voelde dat het einde van zijn carrière al naderde.

Desondanks zou een terugkeer van Fellaini alleen al voor het prestige en de aantrekkingskracht van de Pro League worden gesteund. Het zou naar ons idee onlogisch zijn om een terugkeer (of een laatste strijd) van een voormalige Rode Duivel met 87 caps voor België te weigeren. Vooral als deze speler nog steeds zeer gewaardeerd wordt in het vaderland.

Laten we de voorbeelden van Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Simon Mignolet ter ondersteuning van deze visie herinneren, een beetje minder van die van Dedryck Boyata of Radja Nainggolan...