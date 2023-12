Hein Vanhaezebrouck verklapt transferplannen van KAA Gent

KAA Gent zal in de weken na Nieuwjaar een aantal sterkhouders moeten missen door de Afrika Cup en de Asian Cup. Zo zal de club goed zijn best moeten doen om dat op te vangen.

Hein Vanhaezebrouck vertelde dat de Buffalo's al een tijd lang anticiperen op de spelers die weg moeten met interlandverplichtingen. "We zijn al lang bezig om dat voor te bereiden. Met de mannen die overblijven gaan we aan de slag. De spoeling wordt erg dun", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

KAA Gent zal zeker op zoek gaan naar versterking deze winter. De club zoekt nog een vervanger voor de zwaar geblesseerde Paul Nardi. Ook in het middenveld en centraal achteraan is versterking welkom volgens de krant.

"We hebben een aantal zaken in gedachten, maar het moet ook mogelijk zijn. Alles moet kloppen. Afwachten wat realiseerbaar is", aldus Vanhaezebrouck.