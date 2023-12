KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over arbitrage: "Als het twijfelachtig is wordt er minder snel een beslissing in hun nadeel genomen"

KAA Gent neemt het donderdagavond op tegen OH Leuven. Hein Vanhaezebrouck was aanwezig op het persmoment voor de wedstrijd en wou nog wat kwijt over de wedstrijd tegen Club Brugge van afgelopen weekend.

In de openingsfase tegen Club Brugge werd Hugo Cuypers neergehaald in de zestien door Brandon Mechele. Scheidsrechter Lardot floot niet, en ook de VAR greep niet in. Even later kreeg Club wel een penalty.

"Ik heb gezegd dat je kon verwachten dat er geen enkele beslissing ging komen die twijfelachtig had kunnen zijn tegenover Club na wat er de week voordien gebeurd was (Club Brugge wilde de wedstrijd laten herspelen en diende een klacht in n.v.d.r.)", begint Vanhaezebrouck volgens Het Laatste Nieuws.

"Ik heb dat al gezien bij andere clubs: als ze hun beklag doen, zal er de volgende match niet echt iets tégen hen gefloten worden. Ik zeg niet dat er dan in hun voordeel wordt gefloten, maar als het twijfelachtig is, zal er minder snel een beslissing in hun nadeel worden genomen. Dat gebeurt bij alle clubs die - terecht of onterecht - hun beklag doen", besluit Vanhaezebrouck.