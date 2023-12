RSC Anderlecht krijgt bijzonder slecht nieuws over Thorgan Hazard

Thorgan Hazard had gehoopt tegen Antwerp al terug aan de aftrap te staan, maar dit gebeurde niet. Nu krijgt de club slecht nieuws voor de winterstop.

Antwerp

"Het gaat redelijk goed met mij, maar het herstellen duurt wat langer dan eerst gehoopt", begon hij bij La Tribune vorige week. "Het gaat om een pijntje dat opspeelde iedere keer dat ik de bal aanraakte. Jammer genoeg beoefen ik een balsport. Tegen Antwerp hoop ik weer op het veld te staan."

Er was echter geen spoor te bekennen van Thorgan Hazard in de kern van Anderlecht afgelopen zondag.

Voor Nieuwjaar?

Volgens Het Laatste Nieuws is de kans heel klein dat hij nog in actie zal komen voor Nieuwjaar. Hij heeft nog steeds niet de groepstrainingen hervat met RSC Anderlecht namelijk.

Anderlecht moet voor de winterstop nog tweemaal in eigen huis aan de slag. Zaterdag wacht het duel tegen KRC Genk en woensdag wacht Cercle Brugge.

Smaakmaker

De knieblessure van Hazard zou echter niet te ernstig zijn, maar vooral hinderlijk. De Rode Duivel is één van de grote transfers die Anderlecht deze zomer kon afronden. Hij kwam tot op heden achtmaal in actie in de Jupiler Pro League en kon drie assists geven.