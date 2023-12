STVV pakt uit met mooi initiatief voor de feestdagen om zieke kinderen hart onder de riem te steken

STVV pakte uit met een mooi initiatief. Enkele van hun spelers hebben woensdag een bezoek gebracht aan de kinderafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Op deze manier wilde STVV en zijn spelers de zieke kinderen een hart onder de riem steken. STVV-spelers Matte Smets, Bruno Godeau, Jo Coppens, Tristan Teuchy, Olivier Dumont en Robert-Jan Vanwesemael waren van de aanwezig. De spelers deelden cadeautjes uit van ToyChamp, die het initiatief ondersteunde.

“Als voetballer ben je constant bezig met de volgende match. Een bezoek als dit helpt je als sportman om één en ander in perspectief te plaatsen. Een goede gezondheid is het allerbelangrijkste in het leven. Voor ons, als topsporters, maar zeker ook voor deze kinderen. We hopen dus dat alle kindjes snel herstellen en ze de eindejaarsfeesten alsnog gezellig thuis kunnen vieren”, aldus de STVV-spelers.

Sint-Truiden neemt het zaterdag op tegen Charleroi in hun laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. De club staat momenteel achtste in de competitie en kwam al dicht bij de top zes. Na de 3-0 nederlaag tegen RWDM wil STVV de draad terug oppakken.