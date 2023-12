Vertonghen onthult iets wat hij lang geheim hield en is er openhartig over: "Zelfs in de CL-finale was ik niet aan het genieten"

Jan Vertonghen is een man waar niemand iets tegen heeft. Zelfs supporters van concurrerende ploegen erkennen wat hij voor het Belgisch voetbal gedaan heeft en nog doet. Maar zelfs 'Super Jan' heeft moeilijke momenten gekend. Dat gaf hij nu ook toe in de podcast 'MidMid'.

Het gaat over zijn laatste jaren bij Tottenham, toen hij ook geen basisspeler meer was. "Als ik daar nu op terugkijk denk ik dat het toch een mentaal of een depressie was. Een psychologisch probleem", legt hij uit bij MidMid.

"Mijn vrouw weet dat natuurlijk het beste van allemaal. Ik heb daar nooit heel uitgebreid over gesproken, maar als ik nu foto's van mezelf zie... Ik was gewoon echt anders... qua slaappatronen, qua humeur."

Vertonghen had geen plezier meer in het spelletje. "We speelden tegen Crystal Palace, de laatste match van het seizoen. En ik zei bij mezelf: 'fuck, ik heb niet eens afscheid kunnen nemen van de supporters. Ik heb hier toch acht jaar gezeten'. Maar ik hoopte echt dat Mourinho me niet van de bank zou roepen."

En het ging ver. "De Champions League-finale heb ik ook gespeeld op overlevingsmodus. Ik was aan het aftellen naar de 90ste minuut. Ik was totaal niet aan het genieten. Tijdens de rust keek Mourinho naar mij en zei 'ik weet niet wat er met deze jongen aan de hand is, maar blijf binnen'. Ik was blij dat ik gewisseld werd, maar mijn contract liep af. Moest ik nu zeggen dat ik mentale problemen had. Wat betekent dat voor eventuele andere clubs?"