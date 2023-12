🎥 Arbitrage alweer onder druk: Had Standard hier een strafschop verdiend tegen KV Mechelen?

Standard verloor woensdagavond met 3-0 van KV Mechelen. Een redelijk terechte uitslag, de Rouches - die al snel met tien kwamen te staan - werden gedomineerd.

Toch wordt ook de arbitrage weer deels verantwoordelijk gehouden, ondanks een verdiende overwinning voor Mechelen. Niet omwille van de vroege uitsluiting van Merveille Bokadi, maar wel omwille van deze fase.

In de tweede helft, bij een 2-0 stand in het voordeel van KV Mechelen, kwam een voorzet van Standard bij Sandy Walsh terecht. De Mechelse verdediger controleerde de bal verkeerd, waardoor die van zijn hand stuiterde. Ondanks de protesten van Standard gaf scheidsrechter Jan Boterberg niet toe.

Een penalty op dit moment in de wedstrijd (73e minuut) had Standard een duwtje in de rug kunnen geven. Mechelen scoorde hun derde doelpunt uit een penalty, die werd toegekend na een handsbal van O'Neill.