🎥 Onbegrijpelijk of toch terecht? Oordeel zelf over rood in KVM - Standard, dit zeggen Hoefkens, Bassette & co erover

Het rood karton dat Bokadi in KVM - Standard onder de neus kreeg, had in elk geval grote gevolgen. Met een man minder gingen de Luikenaars vervolgens met 3-0 onderuit.

De duw van Bokadi in de rug van de doorgebroken Bassette geeft stof tot nakaarten. Bij de beelden van Eleven doen op sociale media reacties als 'onbegrijpelijk' of 'een schande' de ronde bij mensen die er vooral een duel in zien. Voor anderen is de duwfout dan weer klaar en duidelijk en is de uitsluiting dus een correcte beslissing.

"Ik slaag erin om voor Bokadi te komen. Ik kan oprukken en als hij mij niet raakt, ga ik alleen naar doel. Hij geeft me slechts een lichte duw, maar hij raakt ook mijn voeten", verklaart hoofdrolspeler Norman Bassette. Uiteraard was er minder vrede over het besluit van de ref in het andere kamp, al wilde Wilfried Kanga er niet te veel op ingaan.

"Of rood terecht was of toch wat overdreven? Ik heb het niet goed kunnen zien. In elk geval veranderde het de match en moesten we al vroeg vechten met een man minder. Dat is niet gemakkelijk." Carl Hoefkens zag vanaf het contact tussen de aanvaller van Mechelen en Standard-verdediger Bokadi de bui al hangen.

"Het stoort mij vooral dat de scheidsrechters bij ons erg snel zijn. Vanaf Bassette neergaat heeft de ref zijn rode kaart al vast. Dat begint toch op te vallen", uit de trainer van de Rouches zijn ongenoegen. "Ik kan de frustratie bij Standard wel begrijpen", leeft KV Mechelen-trainer Besnik Hasi mee met zijn collega.