'Barcelona vangt bot voor Rode Duivel, omdat... deze Europese topclub wel all-in wil gaan'

Amadou Onana lijkt in januari een toptransfer te maken. FC Barcelona zat al samen met Everton FC, maar er is héél zware concurrentie concreet geworden voor de Rode Duivel.

Volgens Foot Mercato is ook Manchester United de gesprekken met Everton FC gestart. The Red Devils zien in Amadou Onana een ideale versterking voor het middenveld. Ook de Rode Duivel zelf heeft de voorkeur om in de Premier League te blijven.

Ook Everton lijkt zaken te willen doen met Manchester United. De reden is simpel: de roodhemden zien geen hindernis in het prijskaartje van 55 miljoen euro. En dat is net wel het probleem bij FC Barcelona.

Géén huur

Barça is concreet voor Onana, maar de Catalanen zijn momenteel niet kapitaalkrachtig genoeg om dat bedrag op tafel te gooien. In Spanje hoopt de bestuurskamer op een huurtransfer met aankoopoptie. Maar daar zit Everton helemaal niet op te wachten.