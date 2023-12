Romelu Lukaku weldra in de problemen in Italië? Wetswijziging kan toekomst van Rode Duivel weer onzeker maken

De toekomst van Romelu Lukaku was afgelopen zomer zeer onzeker, tot AS Roma redding kwam brengen. Nu komt er mogelijk een wetswijziging die zijn toekomst opnieuw onzeker kan maken.

Zo is er in Italië iets al het 'groeidecreet'. Dat zorgt ervoor dat buitenlanders een flinke belastingverlaging genieten in het land. Nu willen ze dit in Italië terugdraaien, meldt Het Nieuwsblad. Dat zou een enorme impact hebben op het voetbal.

Grootverdieners van verschillende voetbalclubs, zoals Romelu Lukaku, kunnen mogelijk niet meer betaald worden moest deze wetswijziging doorgevoerd worden. De krant meldt dat het groeidecreet zo'n 674 miljoen euro per jaar kost aan het land en er maar 15.000 mensen van de voordelen genieten.

AS Roma huurt Romelu Lukaku van Chelsea nog tot aan het einde van dit seizoen. Bij Chelsea hebben ze geen plannen meer met de Belgische spits. Hoewel de Italiaanse competitie hem erg goed ligt, wordt de kans een pak kleiner op een definitieve overstap naar de Serie A op deze manier. Eerder kon Inter Milan de Belg al halen, enkel en alleen omdat het 'groeidecreet' toeliet zijn loon te betalen.