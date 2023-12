Zijn de financiële problemen definitief verleden tijd? 'Anderlecht krijgt als enige Belgische club uitnodiging voor Super League én heeft al beslissing genomen'

Het Europees Hof van Justitie heeft groen licht gegeven aan de Super League. Op die manier kan er dan toch een gesloten supercompetitie voor clubs komen. En er heeft een Belgische topclub een uitnodiging ontvangen.

FC Barcelona, Real Madrid en Juventus FC zijn dé drijvende krachten achter de Super League. FIFA en UEFA veroordeelden én gaven een verbod op de nevencompetitie, maar het Hof van Justitie oordeelde eerder vandaag dat de Europese - en wereldvoetbalbond die macht niet hebben.

Ondertussen lijkt A22 Sports Management - het orgaan achter de Super League - niet te hebben stilgezeten. In plaats van een competitie met twaalf eliteclubs is er een format voorgesteld met 64 clubs, verdeeld over drie niveaus.

Volgens El Mundo Deportivo heeft RSC Anderlecht inmiddels een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. De voorbije jaren waren de prestaties van paars-wit dan wel niet om over naar huis te schrijven, maar het roemrijke verleden van een club speelt uiteraard ook mee.

Nieuw format mét een Belgische club

Volgens diezelfde Spaanse sportkrant staat paars-wit niet weigerachtig tegenover het voorstel. Het is immers geen geheim dat er in de Super League héél véél geld zal te verdienen zijn. Voor de volledigheid: ook PSV, Feyenoord, Rode Ster Belgrado, SL Benfica en FC Porto hebben reeds een uitnodiging ontvangen.