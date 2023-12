Het grote verschil tussen Union en Club? "Dat zegt veel over de mentaliteit die daar heerst"

Club Brugge heeft een inhaalrace te lopen. Tegen RWDM mogen ze alvast geen punten laten liggen, want de kloof bedraagt al 14 eenheden. De punten worden dan wel gehalveerd, maar het moet nog realistisch zijn.

Want Union, die gaan duidelijk geen echte inzinking krijgen. "Iedereen doet er honderd procent zijn taken in functie van de ploeg en geeft zich volledig voor zijn medespelers", zegt ex-trainer Rudi Cossey in KVW. "Het is een echte ploeg. Amoura en Puertas steken er bovenuit en voor de rest telt het misschien minder talent dan zijn concurrenten, maar het is één geheel."

"Als Union de bal verliest, sta je binnen de kortste keren weer tegenover elf man. Dat heeft met organisatie, teamspirit en zelfopoffering te maken. Als je zoals Union elk jaar je beste spelers verkoopt en er toch weer elke keer staat, zegt dat ook veel over de mentaliteit die daar heerst.”

Dat ziet Cossey niet bij Club Brugge. “Bij Club laten sommige spelers het extra werk soms een beetje over aan anderen, lijkt mij. Het loopt over van talent en dat maakt dat de keuzes voor de coach moeilijk zijn, wat dan weer een beetje voor onzekerheid zorgde. Club heeft het meeste talent, maar dat volstaat niet."

Al is het wel gebeterd. "Het gaat ook over de juiste mix vinden; en met de resultaten verbetert het vertrouwen, het geloof en het collectief. Dit Club kan opnieuw op elk moment toeslaan, heb ik de indruk.”