Na alle heisa: Anderlecht komt zelf met officieel statement over Super League

Anderlecht zou één van de clubs zijn die een uitnodiging krijgt voor de nieuwe Super League. Veel clubs hebben zich al openlijk uitgesproken tegen de Super League.

Nu volgt ook Anderlecht met een officieel statement. 'Net als andere clubs heeft RSCA nota genomen van de uitspraak van het Europees Hof dat de UEFA en de FIFA clubs niet mogen verbieden om onafhankelijke competities zoals de Super League op te richten, op voorwaarde dat ze voldoen aan een aantal principes van gelijke kansen en sportieve verdienste', begint de club op zijn website.

Volgens de Spaanse pers zou Anderlecht niet weigerachtig staan tegenover de Super League. De club spreekt zich niet openlijk uit tegen de competitie maar bevestigde dat er geen samenwerking is op dit moment.

'RSC Anderlecht benadrukt dat het geen enkele verbintenis is aangegaan met de initiatiefnemers van de mogelijke Super League. Via de ECA zal de club blijven werken aan toekomstige verbeteringen binnen het Europese voetbal en het versterken van de positie van het Belgische voetbal in het algemeen.'

'Uiteraard zal RSC Anderlecht alle ontwikkelingen op de voet blijven volgen', besluit paars-wit.