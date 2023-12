Zelfverzekerde RWDM-coach Claudio Caçapa waarschuwt Club Brugge

RWDM heeft afgelopen weekend overtuigend met 3-0 gewonnen van STVV. Vrijdagavond wacht Club Brugge al.

RWDM wil het jaar 2023 op een goede manier afsluiten. Dat zal deze vrijdag allesbehalve gemakkelijk worden tegen Club Brugge, dat nog steeds bezig is aan een indrukwekkende reeks.

RWDM-trainer Claudio Caçapa herinnert zich de heenwedstrijd nog goed. Op 20 augustus verloren zijn mannen in het Jan Breydelstadion met 7-1. Voor de Frans-Braziliaanse coach, die pas een paar weken voordien bij de club kwam om Vincent Euvrard te vervangen, is er sindsdien veel veranderd.

"Wat er is veranderd, is dat ik mijn groep beter ken. De spelers zijn meer vertrouwd met de werkmethode die ik heb ingevoerd. Het wordt een totaal andere wedstrijd dan in de eerste seizoenshelft", waarschuwde Caçapa op een persconferentie volgens Sudinfo.

De RWDM-coach vindt dat zijn ploeg grote vooruitgang heeft geboekt. De 3-0 overwinning op Sint-Truiden bevestigde dat. "Sint-Truiden bevestigde alles wat ik dacht over mijn spelers. Het is goed dat het net voor de wedstrijd tegen Club Brugge gebeurde, want het geeft de spelers vertrouwen om nog eens zo'n prestatie neer te zetten."

"Thuis kunnen we een geweldige wedstrijd verwachten. Met de fans zijn we sterker, meer verenigd en ik hoop dat het team zich solide zal tonen", besloot de coach.