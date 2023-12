Opvallende aanwezige in wedstrijdselectie van Anderlecht voor topper tegen KRC Genk

Anderlecht neemt het zaterdagavond op tegen KRC Genk. Veel zorgen voor Brian Riemer die een aantal spelers zou moeten missen.

De wedstrijdselectie werd zaterdag bekendgemaakt. Zoals verwacht geen Thorgan Hazard, want die is ziek. Ook Zeno Debast ontbreekt door een schorsing. Hij pakte te veel gele kaarten.

Over Jan Vertonghen was er veel te doen. De verdediger zou geblesseerd zijn geraakt nadat hij een tik kreeg in de wedstrijd tegen Antwerp. Volgens Brian Riemer ging het "op het randje zijn". Uiteindelijk zit de verdediger toch bij de selectie. Of hij zal spelen blijft de vraag.

Riemer neemt ook een nieuwe naam op in zijn wedstrijdselectie. Nilson Angulo zal erbij zijn tegen KRC Genk. De aanvaller uit Ecuador speelt normaal gezien altijd mee met de RSCA Futures.