Super League of niet: Johan Boskamp velt er zijn oordeel over

Deze week kwam het nieuws dat UEFA de Super League niet kan tegenhouden. Zal het er binnenkort van komen?

Het was een stevig bommetje in de voetbalwereld, dat UEFA de Super League niet kan verbieden en ploegen geen sancties kan opleggen, al is de vraag maar of het Europese voetbal hier wel op zit te wachten.

“Er gaat helemaal niets veranderen”, zegt Johan Boskamp in Het Belang van Limburg. “Real Madrid en Barcelona doen mee, maar de rest staat niet te springen. Of toch niet meer. In Engeland brak drie jaar geleden de pleuris al uit bij de supporters, toen die van het plan hoorden.”

Iets wat niemand zich nog kan permitteren. “Dat willen die clubs niet nog eens meemaken. Dus het zal wel met een sof eindigen. Barça doet vooral mee omdat het een financiële put van zowat anderhalf miljard wil opvullen.”

Boskamp is duidelijk met zijn oordeel. “Ik vind die Super League maar niks. Mijn idee: je moet je nog altijd via de nationale competitie kwalificeren voor Europees voetbal. Die strijd moet blijven bestaan, dat maakt het net leuk. Ook daar hebben we een traditie in ere te houden.”

Al draait het uiteindelijk ook bij UEFA alleen maar om geld. “Ja, dat weet ik ook wel. Alles in de wereld heeft vandaag met geld te maken, dat is in het voetbal ook zo. Maar laat ons de Europese competities toch maar houden zoals ze nu zijn, zo denk ik erover.”