Filip Joos oordeelt over Thibaut Courtois: "Enkel zo kan hij naar WK 2026 gaan"

Thibaut Courtois gaf onlangs forfait voor Euro 2024. Het conflict over de aanvoerdersband zit hem duidelijk nog hoog.

Thibaut Courtois gaf aan dat hij volgende zomer alles op zijn revalidatie wil zetten en zegt daarvoor nu al af voor het EK in Duitsland. Al maakte hij van de gelegenheid ook gebruik om eens goed zijn gedacht te zeggen over het conflict met bondscoach Domenico Tedesco. Volgens Filip Joos, zo laat hij weten in de podcast 90 Minutes, komt het tussen de twee nooit meer goed.

“Ik geloof dat hij denkt dat hij supportert voor de jongens. Maar hij wil ook naar het WK in 2026”, klinkt het. “Er is maar één manier om naar het WK te gaan en dat is als Tedesco mislukt en dus zijn jongens mislukken.”

“Ik geloof dat Courtois dat nu zo nog niet denkt, maar ergens in hem zal de sportman Courtois die naar het WK wil - wat ik hem gun en we eigenlijk allemaal hopen - moet hij hopen dat het slecht moet gaan.”

“Of dat het zo slecht gaat met de jongen die Courtois vervangt, dat mochten we de halve finale spelen op het EK en Tedesco wel mag blijven, hij op zijn knieën aan Courtois moet komen vragen of die niet terug wil komen.”