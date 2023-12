Jürgen Klopp heeft zijn eigen speler geblesseerd: "Vreselijk"

Bizarre fase in het duel tussen Liverpool en Arsenal. Jürgen Klopp was er betrokken bij een blessure die zijn eigen speler opliep en die naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Klopp kwam na een duw van Bukayo Saka in botsing met zijn linksachter, Kostas Tsimakas. Die brak daarbij zijn sleutelbeen. "Dit overschaduwt de hele avond", zegt Klopp tegenover Sky Sports. "Zijn sleutelbeen is zeker gebroken, dus hij is langdurig uitgeschakeld."

"Het is niet leuk als zoiets voor je ogen gebeurt en je er zelf bij betrokken raakt. Ik weet niet zeker wat er gebeurde en of dat ik op hem viel. Vreselijk. Natuurlijk raakte het me", zegt Klopp. "Ik had zelf geen pijn, dus ik hoopte dat het goed zou gaan met Kostas. Ik zou zo mijn eigen sleutelbeen geven als hij dan weer fit zou zijn."

Saka kwam zich achteraf excuseren. "Ik heb gehoord dat Tsimikas naar het ziekenhuis is. Ik wil mijn excuses aanbieden, natuurlijk was dit niet de bedoeling. We duelleerden schouder aan schouder en hij is daarbij hard gevallen."