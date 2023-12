KV Mechelen-sterkhouder Geoffry Hairemans heeft pertinente mening over kerstvoetbal en windt er geen doekjes om

Zalig Kerstmis, iedereen! En bij de kerstperiode hoort anno 2023 ook kerstvoetbal. Voor KV Mechelen betekent dat een verplaatsing naar Charleroi op woensdag 27 december.

Ook op deze Kerstdag kan de riem er dus nog niet helemaal af bij Malinwa. "We hebben nog een wedstrijd te gaan, hé", beseft Geoffry Hairemans als geen ander. Dat heeft te maken met zijn mening over de invulling in het voetbal van de eindejaarsperiode. "Eigenlijk ben ik geen voorstander van kerstvoetbal."

In dat geval heeft de aanvallende middenvelder dus pech met de kalender van de Jupiler Pro League. "Ik vind dat de match van woensdag tegen Standard de laatste had mogen zijn. Maar we weten hoe het zit. Het is nu eenmaal zo. We zijn er op voorbereid, we gaan er niet over klagen."

Week ontspanning lonkt voor KV Mechelen

Dan toch maar het glas halfvol bekijken, dus. Want na de trip naar Charleroi volgt de eerstvolgende competitiematch tegen AA Gent pas op 19 januari 2024. "Nog een matchke en dan hebben we een weekje ontspanning."