Anderlecht moet het ook tegen Cercle zonder cruciale pion stellen: twijfels over vervanger

Anderlecht speelt ook morgen hoogstwaarschijnlijk zonder Jan Vertonghen tegen Cercle Brugge. De kapitein heeft nog altijd last van zijn enkelblessure en bij paars-wit willen ze geen risico met hem nemen.

Vertonghen miste al de partij tegen Genk door die blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Antwerp. De voorbije dagen werd zijn situatie scherp in het oog gehouden, maar de kans is heel groot dat ze de blessure op het gemak laten herstellen om hem na Nieuwjaar topfit terug te hebben.

Dat betekent dat Riemer in zijn verdediging weer moet puzzelen. Zeno Debast keert wel terug uit schorsing en neemt zijn plaats weer in. Waarschijnlijk staat Killian Sardella naast hem, al is dat niet helemaal zeker. Sardella is immers ook een rechtse poot en Delaney deed het goed als linkse verdediger tegen Genk.

De kans bestaat dus dat Delaney daar blijft staan tegen Cercle. Zo hoeft Riemer ook geen keuzes te maken op zijn middenveld. En kan Sardella weer naar de rechterkant verhuizen, want de prestatie van Patris tegen Genk was niet echt overtuigend.