Toch nog heel mooi nieuws bij Anderlecht: cruciale speler is fit voor de dienst bevonden

Anderlecht wil het jaar met een positieve noot afsluiten en rekent op winst in eigen huis tegen Cercle Brugge. De heenmatch wonnen ze vrij makkelijk, maar dat zal de Vereniging niet nog eens laten gebeuren.

Anderlecht zal het morgen zonder Jan Vertonghen moeten stellen. De verdediger is nog niet volledig hersteld van zijn enkelblessure en paars-wit wil hem alle tijd geven om rustig te herstellen. Thomas Delaney blijft zo waarschijnlijk nog een wedstrijd in de defensie staan.

Wie er wel fit voor de dienst is bevonden: Thorgan Hazard. De aanvallende middenvelder sukkelde wekenlang met een knieblessure. Het ging om een ontsteking die hem erg hinderde bij het trappen, maar dat zou nu quasi opgelost zijn.

In die mate dat hij tegen Cercle kan spelen. Waarschijnlijk begint hij dan wel niet in de basis, want zijn laatste match dateert al van 12 november. De voorbije week sukkelde hij ook nog met de griep.