Hasi maakt zich grote zorgen voor periode na Nieuwjaar en weet dat hij niet op veel oplossingen moet rekenen

KV Mechelen kan vanavond nog een bijzonder goede zaak doen bij winst tegen Charleroi, een rechtstreekse concurrent in het degradatiedebat. Besnik Hasi maakt zich daar echter minder zorgen over dan over de matchen die na Nieuwjaar moeten gespeeld worden.

Veel rotatiemogelijkheden heeft Hasi niet en met Sandy Walsh (Asia Cup) en Mory Konaté (Africa Cup) zal hij twee basisspelers moeten missen. "We gaan sowieso moeten puzzelen”, beseft Hasi in GvA. “Ze missen sowieso de match tegen AA Gent. Ik kan alleen maar hopen dat ze niet doorstoten naar de volgende ronde." Want veel nieuwe spelers zal hij niet moeten verwachten tijdens de wintermercato. "Ik ben zeker niet zorgeloos. Ik maak mij elke dag zorgen”, aldus Hasi. “We horen links en rechts wel dat onze concurrenten zich gaan versterken. We moeten oplossingen vinden in onze selectie." "Ik kan me nu alleen maar focussen op de jongens die er zijn. Tim ( Matthys, sportief directeur, red. ) ontfermt zich daar samen met de bazen over. Naast Sandy en Mory zijn er nog spelers die einde contract zijn na dit seizoen en veel spelers die gehuurd zijn, dus er ligt nog wel wat werk op de plank."





