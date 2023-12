Riemer geeft meer uitleg bij blessures: "Ik hoop dat dat niet de oorzaak was"

Anderlecht ging met een dubbel gevoel de winterstop in. De winst tegen Cercle Brugge deed uiteraard deugd, maar daarbij moesten ze ook vier blessures verwerken.

Brian Riemer had het nog niet meegemaakt. Vier spelers in één wedstrijd die geblesseerd uitvielen. "Nee, echt nog nooit gezien zelfs. Dolberg kreeg een tik, Sardella was een hamstringblessure, Delaney lijkt ook een spierblessure te hebben en Rits was al twijfelachtig voor de wedstrijd met een spierprobleem", zuchtte Riemer.

"Rits zei bij de rust dat hij verder kon, maar dat hij slechts aan 80 procent zat. Dat klonk niet juist en dus hebben we hem ook gewisseld. De winterstop komt op het juiste moment. Het leek allemaal wel niet te erg. We hopen dat we ze allemaal terug hebben voor het trainingskamp in Tunesië."

De vraag drong zich wel op: had het veld er iets mee te maken? "Dat hoop ik echt niet. Jullie kunnen allemaal zien dat het veld er slecht bij ligt en dat het niet goed is voor het spel dat wij willen spelen. We hebben nu wel tijd om er iets aan te doen."

Riemer kon wel op een geslaagd tweede deel van 2023 terugblikken. "Ik ben heel trots vandaag. Met zoveel tegenslagen moeten omgaan en toch nog winnen van Cercle, dat voor mij één van de moeilijkst te bespelen ploegen is van de competitie. Maar we hebben nog niets bereikt, we hebben niets gewonnen."