Zware kritiek van ex-ref voor VAR-baas: "Je hoort of ziet hem niet terwijl het brandt bij de VAR"

De arbitrage heeft nog nooit zo onder vuur gelegen als dit seizoen. De topclubs verdringen zich om klacht in te dienen tegen de fouten die er gemaakt worden. En toch blijft het opvallend stil bij het Referee Department...

En dat is toch wel opvallend. Het zijn Frank De Bleeckere en Stephanie Forde die telkens de kastagnes uit het vuur moeten halen. Maar zij zijn niet verantwoordelijk voor wat er binnen de lijnen van het veld gebeurt. Dat is de taak van technisch directeur Bertrand Layec en VAR-manager Fredy Fautrel.

Layec is echter de man die elke keer komt vertellen wat een goed werk ze aan het verrichten zijn. "En Fautrel zie je helemaal niet", aldus ex-ref Tim Pots in HLN. "Je hoort hem niet. Hij blijft altijd op de achtergrond. Terwijl het brandt bij de VAR, het domein waarvoor hij verantwoordelijk is."

"Hij zou nu toch zijn verantwoordelijkheid moeten nemen? AA Gent, Club Brugge en Racing Genk zijn benadeeld op drie weken tijd. Dan zou je zeggen: 'Fredy, kom het eens vertellen'? Maar hij doet dat nooit. Het scheelt misschien dat hij een Fransman is en het Nederlands niet machtig is, maar dat zou geen rol mogen spelen."