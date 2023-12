KAA Gent blikt trots terug op 2023, Vanhaezebrouck ziet weinig 'puur verlof': "Op zoek"

Het jaar 2023 zit er voetbalmatig zo goed als op. En dus kan hier en daar stilaan de balans opgemaakt worden. Zo ook bij KAA Gent, dat op een knappe derde plaats is weten te eindigen in het jaar.

KAA Gent zal in 2024 zeker willen meespelen voor de prijzen, al zal het in januari mogelijk heel wat sterkhouders moeten missen. En dus wil Hein Vanhaezebrouck nog niet te snel gaan in de voorspellingen: "Het is december, spreken over de play-offs is nu te vroeg. We weten wat er in januari zal gebeuren."

Maar het jaar 2023 was wel allesbehalve slecht te noemen. De doelen die moesten gehaald worden, zijn stuk voor stuk gehaald. En daar zijn ze bij de Buffalo's dan ook terecht trots op. Al is het natuurlijk dus de vraag of daar in 2024 kan worden op gekapitaliseerd.

© photonews

"Het was een heel drukke competitie met drie voorrondes in Europa, die we wilden overwinteren. We wilden overwinteren en daar zijn we in geslaagd, we zitten nog in de Beker van België en staan al hele seizoen in top-3 competitie."

Weinig puur verlof

"We zijn dus absoluut tevreden met waar we nu staan, maar nu plannen voor de rest van het seizoen is onmogelijk, nu moeten we eerst zien of we iedereen veilig en wel terugkrijgen en hopen dat er geen geblesseerden terugkomen en dat we ze meteen kunnen opstellen in februari."

En dus komt er geen vakantie aan voor Hein Vanhaezebrouck: "Ik zal thuis zijn de komende dagen, ondertussen gaan we zoeken naar haalbare oplossingen, veel puur verlof zal er niet aan te pas komen."