KRC Genk en KAA Gent zullen sterkhouders moeten missen, Standard wordt gespaard

De Afrika Cup komt steeds dichterbij. DR Congo en Marokko maakten nu ook hun selecties bekend, met spelers van KRC Genk, zonder spelers van Standard.

Bij DR Congo zien we dat Joris Kayembe werd opgeroepen. De meest opvallende afwezigen zijn Willliam Balikwisha en Merveille Bokadi van Standard.

Naast Joris Kayembe zal KRC Genk het ook nog zonder Bilal El Khannouss moeten doen. De 19-jarige middenvelder werd opgeroepen voor Marokko. Hij was er op het WK in Qatar ook al bij.

Bij KAA Gent zien ze Tarik Tissoudali even vertrekken, want hij mag ook mee naar de Afrika Cup. Geen Ismaël Kandouss (Union SG) te bekennen in de selectie dus.