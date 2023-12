Simon Mignolet benoemt het grote verschil bij Club Brugge: "Mogen we heel fier op zijn"

Het verschil tussen het Club Brugge dat begin november verloor op Union en dat die op tweede kerstdag eigenlijk moest winnen was groot. Simon Mignolet verklaart dat verschil.

De wedstrijd op Union lijkt een soort van kantelpunt geweest te zijn voor Club Brugge. Het was de wedstrijd die ze verdienden te verliezen, herhaalde Ronny Deila ook een paar keer in de weken daarna.

"Ik herinner me dat we na de wedstrijd in Union gebabbeld hebben over de stap die we moesten zetten om ons niet te laten doen en die fifty-fifty duels te winnen. En die stap hebben we nu gezet", zei Simon Mignolet.

Voet naast Union gezet

"We komen nu op gelijke hoogte met hen en kunnen ons mannetje ook staan. Dat we ons ook niet enerveren in het tijd winnen en schwalbes. Het is dan vooral zorgen dat wij de kopjes koel houden. Dat hebben we nu wel gedaan."

"Daar mogen we als groep heel fier op zijn, dat we dat bijgestuurd hebben. Maar dat moeten we ook blijven doen in wedstrijden tegen dat soort ploegen", zei de Club-doelman nog.